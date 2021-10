Ja nu tomēr es esmu mēģinājusi partneri uzrunāt un paust, ka nevēlos, lai mūsu attiecības beidzas, taču nekas nav iznācis un viņš visam pieliek punktu, tas, ko es neieteiktu darīt, – “stalkot” otru sociālajos tīklos vai mēģināt rakstīt. Bieži vien cilvēki salietojas alkoholu (reibumā psihes aizsardzības mehānismi vairs nepilda savas funkcijas), sāk zvanīt, skaidrot attiecības. Ja tas otrs vēl ir ar vainas sajūtu par to, ka mani pametis, un klausās, visdrīzāk tā arī mēs abi divi to “košļeni muļļāsim”, viss ievilksies. Turklāt es sev to iztulkošu tā, ka viņš atsaucās sarunai, tātad cer ar mani kaut ko atjaunot… Bet patiesībā cilvēks vienkārši ir pieklājīgs. Tāpat es ieteiktu atturēties no mēģinājumiem pārlasīt iepriekšējo saraksti, pētīt fotogrāfijas no kopīgiem ceļojumiem un laimīgajiem brīžiem, kur nu vēl “stalkot” otru dzīvesvietā – par to ir paredzēta kriminālatbildība.