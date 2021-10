Neuzkāpt uz vecajiem grābekļiem jeb kā Tramps pirms 25 gadiem "apčakarēja" investorus

Darījums ļāva Trampam uzlabot savu finansiālo stāvokli, bet viņa uzņēmumam nācās saskarties ar lieliem parādiem. No šī darījuma Tramps ieguva 51 miljonu dolāru skaidrā naudā un 11 miljonus akciju veidā.

Dažus mēnešus vēlāk “Trump Hotels & Casino Resorts” paziņoja, ka ieguldīs vēl vismaz 500 miljonus dolāru Trampa trešā kazino iegādē. Tajā laikā analītiķi sprieda, ka šī projekta vērtība ir 400 miljoni dolāru, un pieļāva, ka Tramps faktiski ir “aplaupījis” savas publiskās kompānijas investorus par 100 miljoniem dolāru. Investori sajuta, ka “kaut kas īsti nav kārtībā”, tādēļ akcijas dažu dienu laikā zaudēja 37% no savas vērtības.

Viens no līgumiem paredzēja, ka Tramps saņems samaksu atkarībā no finanšu rādītājiem konkrētajā kazino. Ja kazino ir zaudējumi, tad Trampam tajā būtu jāiegulda nauda. Situācija tiešām nebija no tām labākajām, taču – Tramps atstāja 1,3 miljonus sev. Tā rezultātā biznesmeņa publiskajai kompānijai jau sāka trūkt līdzekļu.