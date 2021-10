Pilnībā vakcinēti jau 53% Latvijas iedzīvotāju

Šodien vakcinācija Smiltenes novada Apes tautas namā notiks no plkst.9 līdz plkst.13, Augšdaugavas Biķernieku pagasta ēkā - no plkst.10 līdz plkst.12, Augšdaugavas Nīcgales pagasta tautas namā - no plkst.13 līdz plkst.15, Bauskas novada Iecavas pagasta Dimzukalnā pie veikala - no plkst.10 līdz plkst.11.30, Bauskas novada Codes pagastā pie veikala "Top" - no plkst.12.30 līdz plkst.14 un Bauskas novada Dāvinu pagasta kultūras centrā "Dāvis" - no plkst.14.30 līdz plkst.16.