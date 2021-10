Klajā nāk Eda Šīrana jaunais albums

Jaunais Eda Šīrana albums ir ceturtais studijas ieraksts, kas iekļauts albumu sērijā, kuriem tiek doti simbolu nosaukumi (”x”, ”+” un ”÷”). Jaunākā albuma ietvaros mūziķis veido stāstus par dažādu mīlestības izpausmju dažādiem līmeņiem ("The Joker And The Queen", "First Times", "2step"), zaudējuma sajūtu ("Visiting Hours"), noturību ("Can’t Stop The Rain") un tēva lomu ("Sandman", "Leave Your Life"), kā arī piemin realitāti un savu karjeru ("Tides").