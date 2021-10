Amerikāņu romu pankroka apvienība "Gogol Bordello" atgriežas ar koncertu Rīgā

Gluži kā multikulturālisma manifestācija - grupa dibināta Amerikā, tās līderis un iedvesmotājs ir dzimis Ukrainā, un pārējo grupas apvienību sastāda pārstāvji no Krievijas, Baltkrievijas, Etiopijas, Ekvadoras, kuri par savu dzīvesveidu uzskata pankroku, savukārt muzikāli dod priekšroku čigānu pankroka apvienojumam kopā ar dažādiem mūzikas žanriem, tostarp metālu, repu, flamenko un pat regeju. Līdz ar grupai raksturīgo multikulturālismu un paturot prātā, ka grupas pārstāvji nāk no valstīm, kurās dominē visai sarežģīta iekšējās politikas situācija, tie caur sevis radīto mūziku un saviem priekšnesumiem cenšas norobežoties no pasaulē valdošā haosa un neapzināti rada no kultūras kontekstiem un politiskajiem aspektiem brīvu telpu, kurā mīt vien ekspresīvā, enerģiskā un iesaistošā "Gogol Bordello" mūzika.