Rīgu uzņēmējdarbībai izvēlas Rīgas ostas dēļ

Latvijas eksportspējai 2021. gadā ir bijusi nozīmīga loma Covid-19 pandēmijas negatīvās ietekmes mazināšanā. Jaunākie dati rāda, ka eksporta pieaugums Latvijā ir viens no straujākajiem Eiropas Savienībā. Būtisku daļu no kopējā eksporta apjoma līdzās mežsaimniecības produktiem veido metāli un to izstrādājumi, kuru ražošanu, apvienojumā ar pievienotās vērtības pakalpojumiem nodrošina arī Rīgas ostā strādājoši uzņēmumi.