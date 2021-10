FOTO: Ekrānuzņēmums no video

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Bez degvielas auto nekust. Ja vien neatrodas kalna slīpumā, to kāds nevelk vai nestumj. Degviela ir automašīnas dzīvības sula un, jo kvalitatīvāka, jo labāk. To visi zinām. Bet, vai pastāv atšķirības starp vienas markas benzīniem, kas tiek tirgoti dažādās Latvijas degvielas uzpildes stacijās? To eksperimentāli centās noskaidrot raidījums Ātruma cilts.