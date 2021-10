Sestdien Latvijā izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 notiks desmit vietās

Šodien vakcinācija Dobeles Sporta hallē notiks no plkst.9 līdz 16, Kuldīgas vieglatlētikas manēžā - no plkst.10 līdz 17, Rēzeknes novada Kantinieku pagasta pārvaldes ēkā "Administratīvais centrs" - no plkst.8 līdz 11, Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta kultūras namā - no plkst.12 līdz 15, Rēzeknes novada Audriņu pagasta pamatskolā - no plkst.16 līdz 19, Jēkabpils novada Aknīstē Skolas ielā 7 - no plkst.10 līdz 12 un Jēkabpils novada Viesītes kultūras pilī - no plkst.13 līdz 15.