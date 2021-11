Jaunāko klašu skolēniem atsākas klātienes mācības

Ministre pieļauj, ka, ņemot vērā to, ka tagad arī vakcinētajiem cilvēkiem, nonākot kontaktā ar Covid-19 slimu personu, ir jāievēro karantīna, varētu būt biežāki gadījumi, kad visa klase dosies karantīnā un varētu trūkt pedagogu. Viņa gan liek cerības, ka tie pedagogi, kuri strādās attālināti, varēs palīdzēt mācību procesa nodrošināšanā.

Lai izvairītos no infekcijas izglītības iestādēs 1.-3.klašu skolēniem regulāri būs jāveic paštesti, kā arī reizi nedēļā tests laboratorijā.

Jautāta par klātienes mācībām pēc 15.novembra, ministre atbildēja, ka par to patlaban vēl tiek spriests, taču neesot indikāciju, ka nebūs iespējams nodrošināt klātienes mācības skolās un augstskolu darbu "zaļajā režīmā". Muižniece pieļauj, ka varētu ļaut skolām, sākot no 7.klases, piecas dienas mēnesī strādāt attālināti un katra skola varētu izvēlēties savu pieeju, kā to labāk darīt.