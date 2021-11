Izskatās, ka mēs varētu tikt pie "Soprano ģimenes" priekšstāsta seriāla

Pēc nule kā izdotās pilnmetrāžas filmas "The Many Saints of Newark" ("Ņūarkas svētie"), kas vēsta par notikumiem sešdesmito gadu beigās - pirms populārā seriālā "Soprano ģimene" attēlotājiem notikumiem, seriāla veidotājs Deivids Čeizs (David Chase) sācis sarunas ar ASV izklaides milzi HBO par iespējamu nākotnes sadarbību jauna seriāla tapšanā.