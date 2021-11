Ņujorkā notiks Baltijas filmu festivāls

No 3. novembra klātienē Ņujorkas "Skandināvijas namā" un no 5. novembra tiešsaistes seansos visā ASV teritorijā norisināsies ceturtais Baltijas filmu festivāls Ņujorkā, programmā ietverot 12 filmas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tai skaitā vairāku jauno filmu starptautiskās pirmizrādes.