Eksperta padoms: kā drošāk kārtot dokumentus, pērkot lietotu auto

Meklējot un iegādājoties lietotu auto, pircējam ir divas pamata izvēles: pirkt no privātpersonas vai no uzņēmuma, kas specializējas automašīnu tirdzniecībā. Kā jebkurš pirkums, arī auto iegāde ir drošāka pie uzticama, zināma pārdevēja, kas var garantēt kvalitāti, dot oficiālus dokumentus un pierādāmu iepriekšējās lietošanas vēsturi, nepiedāvās zagtu automašīnu utt.

Lai izvēlētos sev ērtāko, drošāko un finansiāli tālredzīgāko variantu, AS “Longo Group” auto tirdzniecības vadītājs Latvijā Jānis Vīndedzis dalās ar padomiem, kas noderēs ikvienam, kurš plāno iegādāties lietotu transportlīdzekli:

Kur auto reģistrēts? Latvijā nereģistrētu automašīnu drīkst iegādāties tikai pie juridiskas personas - auto tirgotāja oficiāli reģistrētā tirdzniecības vietā, bet ne no privātpersonas. Ja vēlamais auto ir reģistrēts Latvijā un to pārdod fiziska persona, dokumentācijā jābūt norādītam tikai konkrētajai personai. Savukārt auto tirgotāju – uzņēmumu rīcībā var būt arī Latvijā nereģistrēti auto, bet ar to saistīto dokumentāciju kārto pārdevējs par saviem līdzekļiem. Pārbaudi informāciju, nezināšanas vai atbildīgas rīcības iztrūkuma dēļ pēc nekļūsti par nozieguma līdzdalībnieku!