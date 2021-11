"Pieaugušo melīgā dzīve" - jauns Elenas Ferrantes romāns

Ferrantes vēstījuma atklātība ir pat augstāka, nekā tā bieži mēdz būt vistuvāko draudzeņu sarunās, un sievietes pieaugšana ir viena no galvenajām tēmām viņas darbos, bet vienlaikus tajos ir arī ļoti spilgti tēlota apkārtēja sabiedrība un tās izpausmes. Sapņi un cerības, aizspriedumi un liekulība, vecāku un bērnu lomas ģimenē, puišu un meiteņu attiecību līkloči - Ferrante to apraksta tā, ka lasītājs burtiski dzīvo kopā ar viņas varonēm.

Elenas Ferrantes romāns "Pieaugušo melīgā dzīve" ir tulkots un izdots daudzās valodās, visur ierindojies lasītāko grāmatu saraksta augšgalā un vairāk nekā piecpadsmit pasaules mediji, tostarp "The New York Times", "The Guardian", un "Kirkus Reviews", to novērtējuši kā "Gada romānu".