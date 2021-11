"Datordullā skola" – līksmam garastāvoklim un gudrām pārdomām

Romāns tapis pirms dažiem gadiem, bet varētu domāt, ka rakstīts vien vakar, tik precīzi un skaidri Ilmars Tomusks iezīmē galvenās iespējas un klupšanas akmeņus, kas rodas, mācības pārceļot uz digitālo vidi. Ikviens vecāks, skolēns un skolotājs, kurš šogad baudījis attālinātās mācīšanās priekus un bēdas, šajā grāmatā atradīs situācijas no paša piedzīvotā, un, iespējams, palūkosies uz notikušo no cita skatpunkta.

Personāži kā no dzīves, situācijas, kuras varēja gadīties ikvienam no mums, un pāri visam – neizsīkstošs prieks par visu, kas notiek. Tāds ir garstāsts “Datordullā skola”, tas palīdzēs izvēdināt no galvas netīkamas domas un atgriezties pie mācībām jau priecīgākam un radošākam.