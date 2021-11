Korejiešu brutāli vardarbīgā drāma “Kalmāru spēle” jeb “Squid Game” ir radījusi milzu ažiotāžu visā pasaulē, radot kulta līmeņa sekotāju kustību sociālos tīklos un fiziskajā pasaulē. Vēl pirms 10 gadiem, kad mazā Seulas producentu kompānija tikai cerēja, ka viņu ideju par izdzīvošanas spēli uz nāvi vai milzu naudu realizēs TV formātā, viņi noteikti neparedzēja tik histērisku atsaucību no visas pasaules, seriālam kļūstot par jebkad skatītāko “Netflix” vēsturē.

Halovīnu dienā, 31. oktobrī, “Netflix” Sidnejā pie operas nama uzstādīja milzu repliku-lelli, kas parādās arī seriālā kā spēles “Sarkanā gaisma, zaļā gaisma” moderatore, nogalinot spēles dalībniekus, kuri to neiztur. Lelles garums ir 4.57 metri un tā sver 3000 kilogramus. Taču izšauto ložu vietā tā vienkārši zibina sarkanu gaismu.

“Squid Game” ieņēmumi pašlaik pārsniedz 900 miljonus ASV dolāru, Kopš seriāla pirmās sērijas demonstrēšanas 17. septembrī pirmajās 28 dienās to noskatījās ap 111 miljoniem skatītāju, pārspējot “Netflix” rekordistu, vēsturisko drāmu “Bridžertona” ar 82 miljoniem skatītāju.

Lellei blakus, tāpat kā seriālā, stāv sargi rozā tērpos un ar ģeometriskām figūrām uz melnām maskām – trijstūriem, apļiem un kvadrātiem. Lelle izpelnījusies milzu atsaucību no tūristiem.

Halovīnu nedēļas nogalē cilvēki no visas pasaules pārģērbās seriālā redzamajos kostīmos, kurus tagad var nopirkt daudzos suvenīru un masku veikaliņos, spēlēja “Squid Game” spēles, piemēram, grieza no cukura figūriņām sērijās redzamos cepumus zvaigznīšu un lietussargu formās, tos turpat arī notiesājot.

Jāpiezīmē, ka Ņujorkā ASV daudzviet skolēniem tika aizliegts Halovīnos valkāt “Squid Game” kostīmus, tādējādi izvairoties no vardarbības glorificēšanas. Tikmēr svinētāji tērpušies spēlētāju kreklos ar kārtas numuriem, kas norāda to secību, kādā "Squid Games" dalībnieki saņēma uzaicinājumu tajās piedalīties – ar kārtas numuriem no 1 līdz 456.