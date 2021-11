Video ⟩ Nele Zirnīte. Oforts. Zīmējums, kas iznirst no tumsas

Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo tehniku?

Man tā ir ļoti tuva tāpēc, ka es ilgi iznēsāju idejas un domas galvā. Man nevajag tā uzreiz uzraut kaut ko. Man vajadzīgs laiks, lai to, ko gribu pateikt, nesaku visu uzreiz, ka ir kaut kāds noslēpums, ka ir vai nu sajūtas ar kurām es dalos, kas cilvēkam liek domāt. Sarežģīta tehnika un prasa daudz laika, lai darbu realizētu un arī tas, ka plate ir jāprot pakļaut... pielietot savu intuīciju un zināšanas, un visu. Jābūt ļoti lielam koncentrēšanās spēkam un vajag izvilkt no sevis visu, ko iespējams. Atdeve liela vajadzīga.

Ar ko oforts atšķiras no citām grafikas tehnikām?

Oforts procesā atšķiras ar to, ka tu strādā uz tumšas plates, jo grunts ir tumša un parasti tāda brūnīga. Tad mēs kūpinām to ar svecīti līdz paliek melnāka un tā līnija, kad strādā ir spīdīga, sudrabaina, jo es pārsvarā strādāju uz cinka. Arī varš ir smuks metāls. Tā ka mēs tādi metālmākslinieki es teiktu, tie grafiķi.

Daudzi domā, ka grafika ir kaut kas melnbalts. Es realizēju tonāli ļoti smalki niansētus darbus. Tas nenozīmē, ka strādāju tikai ar melnu krāsu. Bet dažreiz tāds īsti smalks štrihs ar savu estētisko skaistumu neprasa krāsu, jo tad pazudīs atkal grafiskā vērtība.

Idejas iznēsāšana un apstrāde notiek galvā. Man tas ir ilgs process - pirms kaut ko sāku, jo visu vajag apdomāt. Līdzīgi kā tu nesaki to, kas uz mēles gala, bet to, kas jau pārdomāts. Tehnikā pēc tam to realizēt ir sarežģīti, jo oforts prasa sadarbību arī procesa gaitā.

Pēc tam kaut ko izmainīt jau platē ir ļoti sarežģīti. Viss ir jāapdomā iepriekš, jo nevar izdzēst ar dzēšgumiju. Jāattīsta sevī maņas. Tā ir sadarbošanās ar plakni kurā tu strādā un nemitīga sevis pilnveidošana.

Tagad, kad jau sadraudzējies ar to, ir pieredze, tad nāk nelielas dāvaniņas. Pēdējos darbos es nepārnesu no skices uz plates, bet es jau improvizēju un strādāju uz neredzamās melnās klišejas, veidoju darbus pilnīgi sākot no punkta. Tu iemācies redzēt tajā tumsā. Tas ir ļoti aizraujošs process.

Pastāstiet vairāk par oforta procesu?