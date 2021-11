Uz robežas ⟩ “Vajag uzticēties arī dakteriem reģionos!”

Viesojoties Pusaudžu resursu centrā Valmierā, raidījuma vadītājs Mārtiņš Daugulis tikās ar klīnisko psiholoģi Artu Bulmeistari un klīnisko un konsultatīvo psiholoģi Kristīni Kiriloviču, uzklausot viņu pieredzi par darbu psihiskās veselības jomā ārpus Rīgas. Kopš pirmā jūlija centrā, kurā pašlaik strādā trīs darbinieki – viena atbalsta persona un divi klīniskie psihologi –, vērsušies 44 pusaudži. Vairums no jauniešiem ir no Valmieras, taču ir arī pusaudži, kas nāk no tuvākajām pilsētām: Limbažiem, Siguldas un Smiltenes.