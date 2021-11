Piešķir papildu finansējumu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs

Papildu finansējums IZM ir nepieciešams, jo palielinājies to skolēnu skaits, kuriem ir nepieciešams asistenta pakalpojums. Ja pagājušā gadā šādu pakalpojumu vajadzēja 298 skolēniem, tad šogad tas nepieciešams 355 skolēniem.

Turklāt no šā gada 1.jūlija valsts nodrošina atlīdzību par vienu asistenta pakalpojuma stundu 4,50 eiro, ieskaitot visus nodokļus, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu. Līdz ar to vidēja gada likme vienas asistenta pakalpojuma stundas izmaksai ieskaitot nodokļus ir pieaugusi no 3,70 eiro līdz 4,50 eiro.