Azartspēļu apgrozījums Latvijā sarucis par 24%

Savukārt interaktīvo azartspēļu ieņēmumi šā gada deviņos mēnešos bija 77,904 miljoni eiro, kas ir 2,1 reizi vairāk nekā deviņos 2020.gada mēnešos. No šā gada interaktīvo spēļu ieņēmumiem lielāko īpatsvaru jeb 79,7% veidoja kazino spēles, 18,6% - totalizators, bet absolūtos skaitļos pieauga kāršu turnīru aktivitāte, kas šā gada deviņo mēnešos veidoja 1,7% no kopējiem interaktīvo azartspēļu ieņēmumiem.

vienlaikus ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus gan attiecībā pret darbiniekiem, gan apmeklētājiem. No 15.jūnija pakāpeniski darbu atsākušas 63 spēļu zāles, kas ir 22% no izsniegto licenču skaita, un viens kazino, kas kopumā ekspluatēja 1822 azartspēļu automātus un 19 kazino galdus. Tie ir 27% no 2020.gada decembrī ekspluatēto iekārtu skaita," skaidro Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne.

Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ 2020.gadā azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas bija slēgtas no 22.marta līdz 9.jūnijam un no 9.novembra līdz 31.decembrim. Savukārt interaktīvo azartspēļu vietnes bija slēgtas 63 dienas - no 8.aprīļa līdz 9.jūnijam. 2021.gadā azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas bija slēgtas no 1.janvāra līdz 14.jūnijam un ir slēgtas arī pašreiz izsludinātās ārkārtējās situācijas stingro ierobežojumu laikā līdz 15.novembrim.