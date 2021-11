Par vairāk nekā 100 eur palielinās VKKF radošās stipendijas apmēru

"Princips, kas patlaban tiek ieviests programmā "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" un "Profesionālu nevaldības kultūras organizācijas atbalsts visās nozarēs" nozīmē, ka notiek pāreja uz atbalstu triju gadu ciklā. Tas nozīmē, ka šiem pieteicējiem vajadzīgs pastāvīgs atbalsts un trīs gadu cikls nodrošinās to, ka, vērtējot pieteikumus, tiks ņemts vērā, ko organizācija iecerējusi darīt nākamajā un aiznākamajā gadā," teica Ernštreits.

Iepazīstinot ar šo ieceri, bijušais VKKF padomes priekšsēdētājs uzsvēra, ka nauda tiek piešķirta pirmajam gadam, izvērtējot arī to, kas ir paredzēts otrajā un trešajā gadā. Viņš arīdzan uzvēra, ka otrajā un trešajā gadā, kā to pierādījusi arī Covid-19 pandēmija, izmaiņas var būt negaidītas un nepieciešamā finansējuma apmērs var mainīties.

"Būtiskākais, ka ir pastāvīgs trīs gadu cikls un skats uz priekšu. Es ceru, ka šī sistēma, kas sāks darboties programmā "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" un "Profesionālu nevaldības kultūras organizācijas atbalsts visās nozarēs", tiks pārbaudīta, izvērtējot plusus un mīnusus. Tas būs sava veida pilotprojekts ar šāda veida ilgtermiņa programmām, kur gadu no gada startē vieni un tie paši pasākumi un dalībnieki," pauda bijušais VKKF padomes priekšsēdētājs.

Ernštreits, runājot par stratēģiju, norādīja, ka ar VKKF finansējumu var atbalstīt tikai 10 līdz 15% no iesniegtajiem projektiem. Viena no galvenajām problēmām, ka lielākoties projekti netiek atbalstīti 100% apmērā un tas īpaši attiecas uz finanšu ziņā apjomīgiem projektiem, līdz ar to pieteicēji ir spiesti meklēt papildu finansējumu citviet, kas nozīmē, ka ne visas idejas tiek realizētas.