Koncertzālē "Palladium" ASV alternatīvā R&B grupa "Moonchild"

"Starfruit", kurš ir grupas piektais studijas albums, sekoja pēc plaši izslavētajiem "Little Ghost" (2019), "Voyager" (2017), "Please Rewind" (2015) un "Be Free" (2012) albumiem. Tos atzinīgi novērtēja dīdžeji no BBC Radio 1, BBC1Xtra, BBC Radio 2, BBC 6Music, FIP, KCRW un Jazz FM, kas grupu nodēvēja par soulmūzikas “Gada debitantiem”.