Pagājušā svētdiena bija īpaša visiem šova “X Faktors” 4. sezonas skatītājiem, jo tika noskaidroti konkursa 12 finālisti. Turpmākajos 6 raidījumos šie dalībnieki sacentīsies par muzikālās cīņas galveno balvu – 10 000 € un ekskluzīvu līgumu ar mūzikas ierakstu kompāniju “Universal Music Group”. Lai gan sociālajos tīklos ļaudis mēļo, ka uzvarētāju paredzēt nav iespējams, “Betsafe” bukmeikeri, protams, ir izteikuši savas prognozes par to, kurš 12. decembrī iegūs pirmo vietu.

No Eduarda tikai daudz neatpaliek mērķtiecīgā Diona Liepiņa, kura skatītājiem palikusi atmiņā ne tikai ar lielisko vokālu, bet arī satraukuma pilno skatienu, vērtējot savas konkurentes. 19 gadus vecās meitenes uzvaras iespēja lēsta 17% robežās. Interesanti, ka Diona šovā piedalījās arī pirms 2 gadiem, tomēr finālistu pulkā neiekļuva.

Interesanti, ka gan paši žūrijas locekļi, gan arī aktīvākie komentētāji sociālajos tīklos norādījuši, ka tieši meiteņu grupā konkurence šogad bijusi vislielākā. Daudzi “dīvāna komentētāji” arī uzskata, ka tieši no šīs dalībnieku grupas, kuru vada mūziķis Intars Busulis, nāks šova uzvarētāja. Arī “Betsafe” bukmeikeri sliecas piekrist šim apgalvojumam, atvēlot šādam scenārijam 43% varbūtību.

Raidījumu “X Faktors” jau no 2017. gada vada dziedātājs Markus Riva, savukārt žūrijā darbojas Reinis Sējāns, Aija Auškāpa, Intars Busulis un, kopš trešās sezonas, arī Marats Ogļezņevs. Pirmajā posmā jeb atlasē visi žūrijas pārstāvji kopā vērtē dalībniekus, lai izraudzītos labākos. Otrajā posmā šie atlasītie dalībnieki sacenšas par 3 vietām savā vecuma grupā. Katru no vecuma grupām vērtē un pēcāk ar dalībniekiem strādā viens no žūrijas locekļiem. Intaram šogad ielozētas meitenes līdz 24 gadu vecumam, Reinim – puiši šajā pašā vecumā, Aijas pārziņā būs grupas, bet Marats strādās ar dalībniekiem, kas vecāki par 25 gadiem.