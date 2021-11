Jaunzēlande ir viena no pasaules mazākajām valstīm, tādēļ lielas transporta sistēmas izveide tur nav vienkārša. Kāds ir risinājums? Izrādās, ka vienā no galvenajiem satiksmes punktiem – Gisbornas lidostā – skrejceļu šķērso aktīvs dzelzceļš. Lai arī tas izklausās ļoti bīstami, līdz šim nekas briesmīgs nekad nav atgadījies.

Lai gan abi transportlīdzekļu veidi pārvietojas tuvu viens otram, kā arī bieži vien aizkavējas reisi, šāda sistēma darbojas jau gadiem. Pati lidosta ir maza - lidmašīnas, kas no turienes lido, izmanto privātiem ceļojumiem vai pārlidojumiem uz Austrāliju.

Londonā ir dažādas patiesi neticamas un unikālas celtnes. Regulāri tiek meklēti arhitekti ar izcilām prasmēm, un ne velti – par viņu talantu un spējām maksā miljonus. Viens no ievērojamākajām debesskrāpjiem Londonā ir ieguvis nosaukumu “The Walkie – Talkie” tā unikālā veidojuma dēļ, jo ēka ir izliekta.

"The Walkie Talkie" ēka Londonā FOTO: Canva

Neskatoties uz visiem atgadījumiem un pretrunīgo vērtējumu, ēka jau kopš 2009. gada atrodas Londonas centrā un londonieši par to izsakās atzinīgi.

Sidnejas operteātris ir ne tikai viena no Austrālijas, bet arī pasaules ievērojamākajām ēkām. Lielākajai daļai cilvēku ļoti patīk būves dizains, tāpēc daudzi ir pārsteigti, dzirdot, ka celtne ir klasisks sliktas projektu vadības piemērs.

Pēcāk galvenais projektētājs bija neapmierināts un atkāpās no projekta, paņemot līdzi operas celtniecības plānus. Tas nozīmēja, ka dizaineriem bija jāpabeidz celtne bez maketa. Celšanas gaitā netika ievērots teju neviens no galvenajiem pareizas projektu vadības un grāmatvedības organizēšanas pamatnoteikumiem.

Brīnumainā kārtā mūsdienās būvi apbrīno cilvēki no visas pasaules. Bet kas to zina, varbūt ēkai bija jāizskatās pavisam citādāk?

Apmeklējot Taizemi, var atrast vienu no lielākajiem svaigo jūras velšu tirgiem, ko sauc par “The Maeklong Railway Market”. Tajā tirgošanās norisinās uz aktīva dzelzceļa. Katru dienu pa ielu kursē seši vilcieni. Kad atskan vilciena signāls, notiek liels haoss: ielu tirgotāji steidz aizvērt savus saulessargus, preces pavāc malā, un ir ātri jātiek prom no ceļa, lai netraucētu satiksmei.

2008. gadā projektētais tilts Itālijas sirdī, Venēcijā, nu jau ir dažādu stāstu un sliktas slavas apvīts. Projektētāji nebija iedomājušies, ka to apmeklēs un šķērsos tik daudz cilvēku. Kad vairāki gājēji krita un guva traumas, spāņu arhitektam Santjago Kalatravam valdība piesprieda naudas sodu simtiem tūkstošu eiro apmērā.

Arhitekts informēja pilsētu, ka tilta stikla pakāpieni būs jāmaina ik pēc 20 gadiem. Tā vietā astoņus no tiem vajadzēja nomainīt jau ceturtajā gadā pēc tilta atklāšanas. Lai arī tagad tilts ir ļoti pievilcīgs tūrisma objekts, lietus laikā to šķērsot nedrīkst. Tilts nav spējīgs izturēt tūkstošiem tūristu, kas pa to vēlas iet katru dienu.