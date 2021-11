Putina varas ēnas puse - čekisti un bandīti kā viens vesels

Vedinot stāstu no voru saknēm impēriskajā Krievijā cauri Staļina GULAG nometņu sistēmai un līdz jaunajam likumpārkāpēju slānim, kas plaukst mūsdienās, Galeoti parāda, kā organizētā noziedzība ir iesakņojusies valsts finansiālajās un politiskajās struktūrās un nu jau reprezentē nopietnu izaicinājumu, kas vairs nav ignorējams.

“Senāk “likumīgais zaglis” bija sava veida krimināls izraidītais, paralēlas pasaules iemītnieks, cilvēks, kurš apzināti bija izvēlējies būt ārpus sabiedrības. Vors noraida vispārēju morāli un valsts un nomenklatūras likumus, to vietā izvēloties zagļa dzīvi, kurā vadās pēc personīgā morāles kodeksa.

Marka Galeoti rūpīgais pētījums sniedz organizētās noziedzības evolūcijas hronoloģiju Krievijā no vecā parauga voriem ar to principiālo necieņu pret valdību līdz jaunajiem, dizaineru zīmolu uzvalkos ģērbtajiem biznesmeņiem, kuri vada bankas, ko paši reiz aplaupīja. Galeoti demonstrē, kā “Putina varas laikā bandītismu ielās ir nomainījusi kleptokrātija valstī”. “VORI: Krievijas supermafija” ir unikāls pētījums par noziedzības vēsturi un saistošs stāsts par to, kā organizētās noziedzības pasaulē par lielāko bandītu ir kļuvusi valsts,” tā Filips Rufs, grāmatas “Pa stāvu liesmu debesīs” autors.