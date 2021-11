Svētdienas horoskops: Svarīgi – izrunāties!

Jāuzmanās no tukšas pļāpāšanas un sagrozītas informācijas. Neklausies daudz, ko cilvēki runā, vai raksta tīmeklī – meklē pats savus patiesības graudus. Uzticamos avotos.

Aktuāla attiecību tēma, sirdī romantiskas noskaņas, bet prāts mazliet domīgs. Ja esi ar kādu kopā, tad padomā, ko vēlies no attiecībām un ko darīt, lai kļūtu arvien mīļāk un labāk.

Attiecībās iespējamas viedokļu atšķirības, taču nevajag strīdēties vai apvainoties. Dzīve dota, lai to izbaudītu. Vakarā laikus dodies pie miera, jo priekšā atkal spraiga darba nedēļa.

No sirds vēlēsies palīdzēt mīļajiem radiņiem ar padomu, tomēr visu ar mēru. Kāds no mājiniekiem to var uztvert kā pārlieku jaukšanos viņa privātajās darīšanās.