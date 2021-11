Persona legalizējusi noziedzīgi iegūtus 15 000 eiro; policija lūdz sākt kriminālvajāšanu

Kā uzskata izmeklētāji, aizdomās turētā persona saņēma savos bankas kontos ar pikšķerēšanu no ārvalstu pilsoņiem iegūtus finanšu līdzekļus un izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Minētā persona izņēma skaidru naudu bankomātos un to nodeva citai personai, kā arī nodrošināja iespēju savos bankas kontos saņemtos noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus ar internetbankas starpniecību pārskaitīt uz citu personu banku kontiem. Tika veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas un piederības mainīšana, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskas atbildības.