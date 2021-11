Lai drēbju kalni mūs neaprok!

Kāpēc ir būtiski, lai tekstils nenonāktu atkritumos? 3–5% no poligonos noglabātā atkritumu apjoma ir tekstilizstrādājumi, bet sintētiskās šķiedras, no kurām ražo 60% tekstilizstrādājumu, sadalās 200 gadu laikā.

"Klupšanas akmens" - saplēsts, bojāts vai netīrs apģērbs, ko reizēm kāds iemet konteinerā, tomēr kopumā konteineru saturs kļūst aizvien labāks. Jānis Aizbalts stāsta, ka sašķiroto materiālu kvalitāte pieaug - cilvēki nodot lietojamas, tīras, pat jaunas lietas. "Ja vēl nesen atkritumu poligonā nonāca 40% no sašķirotā tekstila, tad šobrīd izmest nākas vien 20-25%. Iespējams sākumā cilvēki skapjus iztīrīja no desmitiem gadus vecām lietām, un tagad nodod jau gluži labas lietas - tik labas, ka Skandināvijā tādas vēl nēsātu." Jānis Aizbalts saka, ka, no vienas puses, tas priecē, no otras, modelis "nopērc, panēsā, izmet" nav tas, uz ko virzīties ilgtermiņā, tāpēc aicina pirms izmest, tomēr apdomāties un piedāvāt lietu radiem un draugiem.