Lūse no 1971. līdz 1977. gadam strādājusi Rīgas 49. vidusskolā par skolotāju, no 1977. gada līdz 1980. gadam bijusi LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedras aspirante, kopš 1980. gada docētāja, bet no 1993. gada līdz 1999. gadam LU Filoloģijas fakultātes dekāne.