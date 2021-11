Selma Haijeka par Vainstīnu: Viņš kliedza: "Es tevi nenoalgoju, lai tu izskatītos neglīta!"

Atgādinām, ka šobrīd "LMT Viedtelevīzijā" skatāmajā 2019. gada filmā "Untouchable" ("Neaizskaramais") intervētas vairākas Vainstīna upures, savukārt dokumentālajā seriālā "Noķer un nogalini: podkāsta ieraksti" (Catch And Kill: The Podcast Tapes) sievietes, kuras bija iesaistītas bēdīgi slavenā Holivudas producenta seksuālās uzmākšanās skandālā, intervē žurnālists Ronans Ferovs (Ronan Farrow).

55 gadus vecā meksikāņu izcelsmes amerikāņu aktrise Selma Haijeka intervijā "The Guardian" atklāja, ka piedzīvojusi aizskarošus komentārus no Vainstīna vairākus gadus. Ar savu skaudro pieredzi viņa, līdzīgi kā citas sievietes, 2017. gadā dalījās publikācijā izdevumam "The New York Times", tiesa, piebilstot, ka Vainstīns ir tikai mēģinājis viņai seksuāli uzmākties, bet nekad tas viņam nav izdevies, jo viņa bija draudzīgās attiecībās ar režisoriem Robertu Rodrigesu (Robert Rodriguez), Kventinu Tarantīno (Quentin Tarantino) un aktieri Džordžu Klūniju (George Clooney).