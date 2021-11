Angliski repojošais ventspilnieks March izdod jaunu albumu

March ir viens no retajiem latviešu reperiem, kurš izpilda dziesmas angļu valodā un ir izpelnījies pasaulē zināmu repa izpildītāju ievērību. 2021. gadā amerikāņu reperis Redman vienu no March dziesmām ("The Man”) iekļāva savā miksteipā "Come Get It Playlist”, bet Akil The MC no grupas “Jurassic 5”, novērtējot jaunā repera talantu, piedalījies jaunā albuma dziesmā “Quarantine Rhyme Scheme”.