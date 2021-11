Sāk balstvakcināciju personām ar hroniskām slimībām vecumā no 50 gadiem

Tāpat no ceturtdienas sākta balstvackinācija pēc ražotāja "Moderna" vakcīnas divu devu saņemšanas personām vecumā no 65 gadiem, sociālo aprūpes centru iemītniekiem un veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem.

Gaigala skaidro, ka šobrīdējā prioritāte ir iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem pirmreizējā vakcinācija , kā arī papildu devu nodrošināšana īmunsupresētām personām. Otrā prioritāte ir pirmreizēja vakcinācija visiem iedzīvotājiem, savukārt trešā un ceturtā - attiecīgi papildu devu nodrošināšana personām no 65 gadiem un sociālās aprūpes centru klientiem, kā arī pārējo iedzīvotāju balstvakcinācija. Pēc Gaigalas paustā, līdz 3.novembrim Latvijā izlietotas 15 000 balstvakcinācijas devas.

Kā ziņots, novembra turpmākajās nedēļās, pēc veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) valdības sēdē paustā, indikatīvi no 15.novembra, plānots izvērst plašāku balstvakcināciju, nodrošinot to visiem iedzīvotājiem vecumā no 50 gadiem, kā arī personām no 18 gadiem ar hroniskām saslimšanām, kas rada augstu risku Covid-19 slimībai.