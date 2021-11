Nepieciešams veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai ieviestu vidējā ātruma kontroles sistēmu

Tāpat jāizstrādā jauni MK noteikumi "Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā", kur tiks noteiktas prasības un kārtība vidējā ātruma kontroles sistēmas ierīkošanai.

Līdz ar to, lai turpinātu vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešanu nākamgad, LVC ceturtdien lūdza Ceļu satiksmes drošības padomi (CSDP) pārcelt atlikušo šim projektam piešķirtā finansējuma daļu uz nākamo gadu.

Kā ziņots, CSDP šogad februārī nolēma atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu satiksmes drošības jautājumiem no apdrošināšanas līdzekļiem. No atvēlētajiem finanšu līdzekļiem 700 000 eiro paredzēti LVC vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrādei un piecu līdz astoņu vidējā ātruma kontroles radaru izveidei. Minētie tehniskie līdzekļi tiks uzturēti no Satiksmes ministrijas budžeta līdzekļiem.