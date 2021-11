"Grafikas akadēmija" aicina uz lekciju par augstspiedumu

Tiešsaistes lekciju un nodarbību digitālā platforma "Grafikas akadēmija" šoruden aicina interesentus uz bezmaksas lekcijām par dažādām grafikas tehnikām. Pirmā lekcija šajā ciklā bija par litogrāfiju, to vadīja māksliniece Lāsma Pujāte, otrā lekcija bija par ofortu, to vadīja māksliniece Nele Zirnīte. Savukārt trešā lekcija būs par augstspieduma tehnikām, un to vadīs māksliniece Ieva Helmūte.