Avārijas ar apgāšanos biežāk notiek uz nenoslogotiem ceļiem

Kopumā šogad no 1. janvāra līdz 24. oktobrim uz valsts autoceļiem notika 66 smagie CSNg, kuros ir gājuši bojā 74 cilvēki. Savukārt pērn tādā pašā periodā notika 71 smags CSNg un gāja bojā 76 cilvēki.

Klasificējot CSNg pēc to veida, dati liecina, ka 2021. gadā līdz 24. oktobrim uz valsts autoceļiem notika 27 sadursmes, no tām 13 – uz galvenajiem autoceļiem, 13 – uz reģionālajiem, viena uz vietējā autoceļa. Notika 17 apgāšanās, no tām sešas uz vietējiem autoceļiem, deviņas uz reģionālajiem un divas uz galvenajiem. Uzbraukšana gājējiem astoņas reizes notika uz galvenajiem autoceļiem un sešas reizes uz reģionālajiem, savukārt uz vietējiem autoceļiem – ne reizi.