Par zagtu apģērbu andelēšanu policija aiztur divas sievietes

26.oktobrī policijas darbiniekiem izdevās aizturēt divas sievietes, kuras ilgstoši bija tirgojušas nelegāli iegūtu apģērbu. Sievietes par tirdzniecības vietu izvēlējās kādu sociālo tīklu platformu, kur piedāvāja pa lētākām naudām iegādāties apģērbus no dažādiem Latvijā pieejamiem veikaliem.

Lai pircējs savā īpašumā iegūtu kāroto apģērbu, viņam bijā jāaiziet uz kādu no veikaliem, jāpielaiko sev vēlamais apģērbs un jānosūta attēls tirgotājai ar sev vēlamo apģērbu, kā arī apģērba izmēru. Saņemot pasūtījuma bildi no pircēja, viena sieviete devās uz konkrēto tirdzniecības vietu un nozaga pasūtīto apģērba gabalu, un pēc tam to nosūtīja savam klientam.