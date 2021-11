Piektdien izbraukuma vakcinācija notiks septiņās Latvijas vietās

Šodien vakcinācija Ludzas novada notiks piecās vietās - Zvirgzdenes Lucmuižas FVP telpās no plkst.8 līdz plkst.9.30, Zvirgzdenes Ezersalas internātskolas telpās - no plkst.10 līdz plkst.11, Ciblas kultūras namā - no plkst.11.30 līdz plkst.14, Ciblas pagasta Līdumnieku FVP telpās - no plkst.14.30 līdz plkst.15.30 un Ciblas pagasta Felicianova sporta kompleksa telpās - no plkst.16 līdz plkst.17.30.