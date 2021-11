Ilgi gaidītais ABBA jaunais albums ir klāt

Līdz ar albuma izziņošanu, ABBA ir pārspējusi Universal Music rekordu, “Voyage” ir ātrāk pasūtītais albums iepriekš pārdošanā vēl pirms tā iznākšanas. Vien Lielbritānijā trīs dienās tika pasūtītas 80 000 albuma kopijas. Savukārt pirmajās trīs dienās tika pārdotas 250 000 koncerta biļetes, kas klausītājiem dos iespēju redzēt ABBA digitālo koncertu, kuru veidos gan grupas lielākie hiti un iemīļotākās dziesmas, gan jaunie skaņdarbi, tostarp "I Still Have Faith in You" un "Don’t Shut Me Down".