Saskaņā ar 2021. gada 14. oktobrī AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru pilnsapulcē ar akcionāru balsu vairākumu pieņemto lēmumu AS “Olainfarm” akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, un uzņēmuma akciju tirdzniecība NASDAQ Riga biržā vairs nenotiks. Lai nodrošinātu iespēju AS “Olainfarm” akcionāriem par akcijām saņemt to patieso vērtību, šobrīd notiek obligātā AS “Olainfarm” akciju atpirkšana. Tā norit saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma normām, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.