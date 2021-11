Piektdien pret Covid-19 vakcinēti 12 460 iedzīvotāju

Piektdien Latvijā veiktas 1423 balstvakcinācijas pret Covid-1, šonedēļ vidēji ik dienu izpotētas 1283 "trešās devas", bet pagājušajā nedēļā balstvakcīnu pret Covid-19 saņēma vidēji 808 cilvēki dienā. Līdz piektdienai ieskaitot papildu poti jeb balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmuši vismaz 18 687 iedzīvotāji. Tā dēvēto "trešo poti" Latvijā sākotnēji varēja saņemt tikai cilvēki ar ļoti novājinātu imunitāti. Vēlāk, no 6.oktobra, vakcīnas papildu devu sāka piedāvāt arī iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, veselības aprūpes nozares darbiniekiem un pieaugušiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem, bet no šodienas balstvakcinācija pieejama arī iedzīvotājiem virs 50 gadu vecuma ar hroniskām saslimšanām.