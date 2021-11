Eksperts: Krievija izdara spiedienu arī uz Lukašenko režīmu

"Tas ir brīdinājums arī Eiropai un Ukrainai - Baltkrievija faktiski var kļūt par nosacīti jaunu fronti attiecībā pret Ukrainu, ja Baltkrievijā pastiprināsies Krievijas militārā klātbūtne. Jāņem vērā, ka Baltkrievija izlēma iegādāties bruņojumu no Krievijas. Līdz ar to rodas jautājumi par to, kā šis bruņojums tiks izmantots, kā darbosies Krievijas un Baltkrievijas kopīgi izveidotais kaujas mācību centrs. Šeit ir šķietama tendence, ka Krievijas militārā klātbūtne pastiprinās," uzsvēra Balodis.

Viņš arī uzsvēra, ka vienlaikus Krievija izdara spiedienu arī uz Lukašenko režīmu, jo, no vienas puses, Baltkrievijas autoritārais līderis ir ieinteresēts sadarbībā ar Krieviju, lai no tās saņemtu gan politisku, gan ekonomisku atbalstu. Tajā pašā laikā, pēc pētnieka domām, Lukašenko tajā saredz arī apdraudējumu pašam un režīma stabilitātei. Lukašenko ir ieinteresēts saglabāt savas pozīcijas, un tas varētu būt viens no iemesliem, kas var bremzēt panākto vienošanos īstenošanu praksē, jo Lukašenko var sākt "lavierēt", lai izvairītos no savas ietekmes vai pozīciju vājināšanās.