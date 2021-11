CO2 mērītāju šogad skolās nebūs. Nauda to iegādei tiek meklēta

Lai arī šīs vasaras vidū tika solīts un cerēts, ka jau mācību gada sākumā skolās varētu būt pieejami gaisa kvalitātes mērītāji, tomēr to aizvien vēl nav, turklāt iepirkuma gaita liecina, ka līdz gadu mijai visticamāk arī nebūs. Turklāt līdz ar to radusies neskaidrība par to, vai nākamā gada budžetā mērītāju iegādei būs pieejami līdzekļi – sagatavotajā budžeta projektā tie nav ieplānoti, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”. Kamēr finansējuma pieejamība nav atrisināta, nav iespējams slēgt arī līgumus ar piegādātājiem.