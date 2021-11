Vardarbīgo videospēļu ēnā. Vai ieroču izmantošana virtuāli nozīmē traģiskas sekas arī dzīvē?

Pētījuma dalībnieki bija zēni vecumā no 8 līdz 18 gadiem, galvenā “first-person shooter games” auditorija. Rezultāti liecināja, ka pēc jaunāko izdoto videospēļu spēlēšanas netika novērota vardarbība pret citiem cilvēkiem, tomēr bērnu vecāki informēja, ka bērni pēc spēlēšanas vairāk sabojā dažādus priekšmetus.

“Tas norāda to, ka šīs spēles, visdrīzāk, nokaitina un emocionāli uzbudina šos bērnus, bet tas nenorāda uz vardarbību pret citiem cilvēkiem – tas ir tas, kas mūs uztrauca visvairāk. To ir sevišķi svarīgi saprast to bērnu vecākiem, kuri pastiprināti aizraujas ar vardarbīgajām spēlēm un jutīgi uztver ekrānā notiekošo,” norāda pētniece.