Svētdien ugunsgrēkā Rīgā gāja bojā cilvēks

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 5. novembra plkst. 06.30 līdz 8. novembra plkst. 06.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ( VUGD ) saņēma 114 izsaukumus – 35 uz ugunsgrēku dzēšanu, 65 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi.

Pirmdien pulksten 3.16 VUGD saņēma izsaukumu Aucē, kur divstāvu mājas pagrabā pie apkures katla dega skaidu briketes 20 kvadrātmetru platībā, bija izveidojies spēcīgs sadūmojums un bija nostrādājis dūmu detektors. No piedūmotās ēkas izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks. Pulksten 5.54 ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban tā dzēšana turpinās.