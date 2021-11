Kongresu nams pārtaps par Kronvalda koncertzāli

Tās ietvaros iecerēts paplašināt Lielās zāles skatītāju vietu skaitu, uzlabot zāles tehnoloģisko aprīkojumu, skatuvi un akustiku, kā arī parūpēties par skatītāju labsajūtu, atjaunojot vestibilu un citas koplietošanas telpas. Mainīsies arī ēkas līdzšinējais nosaukums – turpmāk to dēvēs par Kronvalda koncertzāli.

Lielāko daļu no finansējuma SIA “Rīgas nami” aizdevuma veidā plāno piesaistīt no Valsts kases. “Rīgas nami” pašu ieguldījums šajā projektā būs gandrīz 1 miljons eiro. Lielākās izmaksas plānotas inženierkomunikāciju nomaiņai (3,4 milj. EUR), skatuves tehnoloģijām (2,8 milj. EUR), kā arī interjerā (1,00 milj. EUR). Lielās zāles labskanīgumam tajā tiks uzstādīta Vācijas uzņēmuma “MüllerBBM Group“ ražota aktīvās akustikas sistēma “Vivace”, kas nodrošinās kvalitatīvu akustisko skanējumu. Pārbūvi līdz 2023.gada vasarai realizēs būvkompānija AS “UPB”.