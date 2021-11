"Cukursaldā" – jauns Gunitas Krilovas romāns

Autore atzīst: “Romānā “Cukursaldā” daudz tiek aprakstīts grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laiks. Man bija ļoti svarīgi runāt par to diezgan tieši, lai, no vienas puses, es varētu norunāt no sevis pašas piedzīvoto trauksmi, un, no otras puses, iedrošinātu citas jaunās māmiņas, pirmkārt, ieklausīties savās sajūtās, nemānīt sevi, ka viss ir lieliski, atzīt savas bailes un nezināšanu, un, otrkārt, – mudinātu viņas lūgt palīdzību. Otrs temats, kas iezīmējas romānā, ir jauktās ģimenes, bērni, kas aug kopā tikai ar vienu no vecākiem. Tomēr pirmais impulss romānam “Cukursaldā” bija kāds vīrieša stāsts, kurš, lai cik ļoti arī gribētu, nevar satikties ar saviem bērniem dažādu viņam radītu šķēršļu dēļ. Lai arī romāna varoņiem nav prototipu, saņemot jau pirmās atsauksmes no lasītājiem, dzirdu, ka ļoti daudz sieviešu (un arī daži vīrieši) ir saskārušies ar līdzīgām izjūtām savā dzīvē.”