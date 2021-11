Liepājā šonedēļ iespējams saņemt poti vairākos vakcinācijas punktos

Vakcinācijas punkts tirdzniecības centrā "XL Sala", Klaipēdas ielā 62 ir atvērts šodien un rīt no plkst.12 līdz 17, ceturtdien, 11.novembrī, no plkst.12 līdz 17 un sestdien, 13.novembrī, no plkst.10 līdz 14.

Vakcinācijas punktā pieejamas "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražotā vakcīna, kā arī "Pfizer"/"BioNTech" un "Moderna" vakcīnas.

Pieteikšanās, zvanot VCA "Liepājas medicīnas centrs" pa tālruni 67 799 977, kā arī izmantojot brīvās rindas iespēju punkta darba laikā.

Vakcinācijas punkts Brīvības ielā 93, blakus Liepājas metalurga administrācijas ēkai, šonedēļ būs atvērts no pirmdienas līdz piektdienai laikā no plkst.12 līdz 17.

Vakcinācijas punktā pieejamas "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražotā vakcīna, kā arī "Pfizer"/"BioNTech" un "Moderna" vakcīnas.

Pieteikšanās, zvanot VCA "Liepājas medicīnas centrs" pa tālruni 67 799 977, kā arī izmantojot brīvās rindas iespēju punkta darba laikā.

Vakcinācijas punkts Kuršu laukumā 11, blakus veikalam top! "Lielie logi" būs atvērts katru darba dienu no plkst.8 līdz 19, kā arī sestdien, 13.novembrī, no plkst.8 līdz 13 un svētdien, 14.novembrī, no plkst.10 līdz 14.

Vakcinācijas punktā pieejamas "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražotā vakcīna, kā arī "Pfizer"/"BioNTech" un "Moderna" vakcīnas un otrās devas "AstraZeneca" vakcīnas.

Pieteikšanās, zvanot uz L.Atiķes doktorātu pa tālruni 29 294 869, kā arī izmantojot brīvās rindas iespēju punkta darba laikā.

Vakcinācijas punkts Liepājas Latviešu biedrības namā, Rožu laukums 5/6 būs atvērts katru darba dienu no plkst.9 līdz 18, kā arī sestdien, 13.novembrī, no plkst.9 līdz 15 un svētdien, 14.novembrī, no plkst.9 līdz 15.

Vakcinācijas punktā pieejamas "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražotā vakcīna, kā arī "Pfizer"/"BioNTech" un "Moderna" vakcīnas un otrās devas "AstraZeneca" vakcīnas.

Pieteikšanās, zvanot uz L.Atiķes doktorātu pa tālruni 27 808 069, kā arī izmantojot brīvās rindas iespēju punkta darba laikā.

Vakcināciju nodrošina arī ārstniecības iestādēs PSIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs", Republikas ielā 5, tālrunis 63 422 497, SIA "Hiltests" Karostas doktorāts, Pulkveža Brieža ielā 4, tālrunis 63 421 228, VCA "Liepājas medicīnas centrs", Brīvības ielā 95, tālrunis 67 799 977 un SIA "Jaunliepājas primārās veselības centrs", Aldaru ielā 20/24, tālrunis 63 423 149.

Par iespēju vakcinēties jāinteresējas sava ģimenes ārsta praksē individuāli.

Pašvaldība atgādina, ka uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte. Jāvelk apģērbs, kas ļauj ērti piekļūt plecam, kurā tiek izdarīts dūriens. Ārsti iesaka pirms vakcinācijas paēst un, ja iespējams, atpūsties.