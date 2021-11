Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī atrodas 56 personas

Humānu apsvērumu dēļ valsts robežas šķērsošana kopš augusta sākuma nav tikusi liegta 62 personām. Arī pagājušajā nedēļā centrā uzņemti Irākas pilsoņi, tēvs ar diviem bērniem, jaunākajiem no kuriem bija trīs gadi. Atbalsts tiek sniegts arī cilvēkiem, kuriem nepieciešama ārstu palīdzība.

Jau ziņots, ka Valsts robežsardzes amatpersonas svētdien novērsušas 21 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopš 10.augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 2156 cilvēki.

Ārkārtējā situācija ir izsludināta Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī. Valdība iepriekš vasarā bija lēmusi to izsludināt no 11.augusta līdz 10.novembrim, bet vēlāk tika nolemts to pagarināt līdz 10.februārim.