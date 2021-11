ReTV: Šogad anulēts tikai viens ārsta sertifikāts, bet tas nav saistīts ar Covid-19 sertifikātu viltojumiem

Ārstniecības personas sertifikātus izsniedz un arī anulē tikai Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) speciāli ievēlēta padome. Taču šī padome nevar pati lemt par sertifikāta anulēšanu, ja ir aizdomas par negodprātīgu rīcību, - jāgaida ziņas no prokuratūras vai policijas

Gustavs Latkovskis, LĀB Sertifikācijas padomes vadītājs: “Man personīgi nav informācijas, kas nāktu no policijas, tiesas, prokuratūras, kur būtu konkrēts gadījums. Pieļauju, ka notiek izmeklēšana. Ja ir šādi gadījumi, tad tiks pieņemts lēmums - sertifikāts jāaptur vai jāanulē.”

Sertifikācijas padomē ievēlētas 17 ārstniecības personas, kurām ir tiesības lemt par ārstu profesionālo darbu. Ja zināma negodprātīga rīcība no ārstu puses, tad jāraksta iesniegums policijā vai Veselības inspekcijā, stāsta sertifikācijas padomes vadītājs. Ārstu biedrībai jēgas sūtīt nav.

Gustavs Latkovskis: “Ja ir aizdomas, par kurām mēs uzzinām vienalga kādā veidā, kolēģis izstāsta vai to uzzinām publiskā telpā, nevaram sākt proaktīvu darbību, izmeklēšanu, nemaz nerunājot, ka uz esošās informācijas pamata sākt sertifikātu anulēšanu vai apturēšanu, jāiziet visa gaita.”

Biedrībā Latkovskis saka: informācija no tiesībsargājošām iestādēm nāk ļoti lēni. “Ne vienmēr līdz galam policisti un prokurori zina, ka drošības līdzeklis ir viens, bet LĀB par to nepaziņo. Mums nav iespēju nekādi to noskaidrot.”