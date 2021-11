Vai atteikšanās no gaļas, piena un maizes glābs planētu no globālās sasilšanas?

Pētnieki atzīmē, ka, atšķirībā no Jaunzēlandes, Austrālijas dietologu vadlīnijās netiek uzsvērta pārtikas produktu ražošanas ietekme uz klimatu.

Viena ceturtā daļa no gāzu emisijām veidojas no pārtikas ražošanas un tās patērēšanas, puse no apdzīvojamām teritorijām pasaulē tiek izmantotas lauksaimniecībai, bet divas trešdaļas dzeramā ūdens – šo teritoriju apūdeņošanai.