Foto ⟩ Sabīne Berezina laiž klajā pacilājošu popdziesmu

Klipā ir attēlots tukšums – dziedātāja uz skatuves tukšā zālē, kas simbolizē izmisumu par to, ka pašlaik kultūras dzīve ir apstājusies, taču beigās tieši mīļotais cilvēks ir tas, kurš ierodas uzmundrināt, apskaut un nomierināt – izvest no šīs drūmās sajūtas. Tas mijas ar to, kam jāpievērš lielāka uzmanība – šim brīdim. Un šoreiz tā ir vienkārši viena diena šī pāra dzīvē, bet tāda diena, ko viņi patiesi izbauda.